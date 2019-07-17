В доклад НАТО случайно попал список ядерных баз США в Европе

Список американских баз, на которых размещено ядерное оружие, случайно попал в доклад для Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО), выложенный в открытом доступе. случайно включили в него перечень засекреченных мест размещения ядерного оружия США в Европе, сообщает газета The Washington Post.

Доклад был подготовлен еще в апреле 2019 года для весенней сессии ПА НАТО в Братиславе и провисел на ее сайте аж до июля, пока его не заметили журналисты бельгийской газеты De Morgen. Они с удивлением обнаружили, что, оказывается, в их стране размещено американское ядерное оружие. Помимо этого оно хранится еще в четырех странах Европы — в Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Всего 150 ядерных боеголовок на шести базах.

На прошлой неделе на сайте ПА НАТО была выложена новая версия документа, в которой списка баз уже не было. The Washington Post поинтересовалась, как мог секретный документ попасть в публичный доступ у автора доклада Джозефа Дэя. Канадский сенатор сослался на то, что эта версия была черновиком, а все данные, использованные в нем, находятся в открытом доступе. Тем не менее, США придется приготовить для изумленных европейцев более развернутое объяснение этой утечки.