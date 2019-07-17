Легковушку сплющило после ДТП под Ростовом, один человек погиб. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент страшного ДТП, произошедшего утром в среду, 17 июля, на объездной дороге под Ростовом в Аксайском районе Ростовской области. Камера наблюдения запечатлела момент столкновения, а очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Судя по записи, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой.

После удара машину, двигавшуюся по "встречке", отбросило в сторону, и она вспыхнула. Ее водитель скончался на месте инцидента.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.