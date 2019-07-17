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17 июля 201911:15

Астраханские чиновники и бизнесмены попались на мошенничестве

Астраханские чиновники и бизнесмены попались на мошенничестве

Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников из сферы жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий".

В списке исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олег Гужвинский, а также первый замминистра и еще двое бывших министров. Также дела возбуждены в отношении сотрудников администраций нескольких районов Астрахани, передает телеканал "Россия 24".

Накануне в городе прошло совещание, которое провели заместитель генпрокурора Андрей Кикоть и временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Бабушкин. Разбирались, почему десятки аварийных домов не включены ни в одну из государственных программ. В должности руководителя региона Бабушкин чуть больше месяца, и в первую очередь решил начать именно с застаревших проблем ЖКХ. За помощью он обратился в Москву.

 

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