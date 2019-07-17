Путин поздравил Меркель с 65-летием по-телефону и телеграммой

Президент Российской Федерации Владимир Путин по телефону поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с 65-летием. Также глава российского государства направил ей поздравительную телеграмму.

В среду, 17 июля, Ангела Меркель отмечает свой день рождения. Уже почти четырнадцать лет она занимает пост главы германского правительства. В 2018 году Меркель заявила о том, что собирается полностью прекратить политическую карьеру после 2021 года.

На сайте Кремля сообщается, что Владимир Путин тепло поздравил Федерального канцлера Германии с ее 65-летием. Также приводится текст телеграммы, которую лидер российского государства направил Меркель. В поздравительном письме Путин обращается к канцлеру на "ты" и называет ее "дорогой Ангелой".

В телеграмме президент России в адрес Меркель отмечает, что ее политические качества лидера, успешная многолетняя деятельность на посту Федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире.

Владимир Путин подчеркнул, что ценит сложившиеся между ними отношения, которые позволяют откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. "Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы", — отметил президент.

В завершении телеграммы Путин пожелал Меркель крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.