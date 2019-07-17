Торговец роскошью обошел Гейтса на миллиард в рейтинге Bloomberg
Билла Гейтса вытесняют с пьедестала самых богатых людей планеты. Основатель компании Microsoft опустился ниже второй ступени в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index впервые за семь лет существования рейтинга. На второе место поднялся глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH.
Это миллиардер Бернар Арно, возглавляющий конгломерат Louis Vuitton Moet Hennessy, сообщает ТАСС. Его состояние оценивается в 108 миллиардов долларов. Гейтс накопил на целлый миллиард меньше.
А лидерство в рейтинге супербогатеев по-прежнему сохраняет за собой владелец крупнейшего интернет-магазина Amazon Джефф Безос. В его кошельке умещаются 125 миллиардов долларов. На незыблемость его позиции не повлиял даже развод с супругой.
Любопытно, что рейтинг Bloomberg Billionaires Index обновляется ежедневно. Этот рейтинг делает то, что не принято в мире интеллигентных людей – считает деньги в чужих карманах. Личные состояния крупнейших бизнесменов мира оценивается по рыночным котировкам принадлежащих им активов с учетом макроэкономической конъюнктуры. И еще одна новость — трагикомическая: в 2019 году пригород Сиэттла Медина, где живут самые богатые люди мира Безос и Гейтс, остался без денег.
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