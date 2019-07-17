"Сочи" ждет очередного известного футболиста

Дебютант Российской премьер-лиги продолжает усиление состава. В ближайшее время игроком южан должен стать бывший нападающий сборной России Александр Бухаров.

34-летний Бухаров согласовал с сочинцами детали годичного контракта и в ближайшее время будет внесен в заявку, сообщает сайт football24.ru. Александр Бухаров ранее выступал за "Рубин", "Зенит" и "Ростов". На счету нападающего 9 матчей за сборную России.

"Сочи", пробившийся в премьер-лиг, заключил контракты с несколькими опытными футболистами. Состав клуба пополнили защитники Федор Кудряшов и Элмир Набиуллин, нападающий Дмитрий Полоз, вратарь Сослан Джанаев.