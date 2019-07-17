Сотрудник "банковского управления" ФСБ признался в разбое

Появились подробности уголовного дела, возбужденного в отношении группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Об их аресте сообщалось 5 июля.

17 июля стало известно, что один их арестованных по данному делу — сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов написал явку с повинной, полностью признал вину и частично возместил ущерб.

Об этом сообщил сам Власов в Московском окружном военном суде. Теперь он и его адвокаты просят изменить меру пресечения на домашний арест, передает "Интерфакс".

Кроме того, адвокат Власова сообщил, что его подзащитный "намерен сотрудничать со следствием".

Тем не менее, Московский окружной военный суд (МОВС) признал законным продление срока ареста Власова и оставил без удовлетворения его апелляцию. Сам Артур Власов участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО, в котором пока и останется.

5 июля по подозрению гарнизонный суд арестовал до августа пятерых сотрудников ФСБ: Власова, Урусова, Оболенского Чивкина и Карелина. Еще двое подозреваемых — Капышкин и Маргиев – были отправлены под домашний арест.

Им вменяется статья УК РФ "Разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере", наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Как сообщил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, что среди арестованных трое — из спецподразделения "Альфа" и один — из "Вымпела".

По данным источников, они занимались вымогательством у организаций, которые специализировались на "обналичке".

Когда об этом стало известно руководству ФСБ, оно дало ход расследованию. Сообщается, что число фигурантов этого уголовного дела достигло 15-ти.