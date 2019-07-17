17 июля 201914:20
Сточным водам из аэропорта Пулково преградили путь
Реку Новую защитили от сточных вод, поступающих из пулковского аэропорта. Теперь путь им преграждает металлическая заглушка. Установкой сооружения занимались экологи, сотрудники Росприроднадзора. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".
Как известно, специалистов давно беспокоила ситуация со сливом отходов аэропорта в водоем. Кроме того, поступали жалобы от местных жителей — вода плохо пахла. Выяснилось, что в ней сильно превышено содержание вредных веществ.
Теперь иск предъявлен компании "Воздушные ворота Северной Столицы", сейчас вопросом занимается Арбитражный суд. Уже названа сумма нанесенного ущерба — 162 миллиона рублей.
Сейчас
15:06
В Кремле прокомментировали статью спикера Госдумы
Картина дня
-
Назван самый плохой день для рубля
- Отрекшийся монарх Малайзии развелся с российской королевой красоты
- Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске
- Кокорин и Мамаев не играли в футбол в тюрьме
- Иван Голунов вызван в Следственный комитет
Самое читаемое
-
Девушка умерла после массажа лица
- Известный музыкант найден мертвым на улице в Москве
- Влюбленных сожгли заживо, но перед смертью девушка успела дать показания
- Роман Жуков объявил войну бывшей жене из-за шестерых детей
- Самолет ушел в штопор и упал носом вниз. Видео
Телеканал "Россия"
-
Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- Молодой муж бросил певицу Лолиту
Вести.Экономика
-
Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США
- США и Израиль наращивают военное сотрудничество
- Выступление представителя Facebook в сенате обвалило рынок криптовалют
- Военное сотрудничество Турции и России стало головной болью для США и ЕС
- Минфин РФ попытается прервать серию неудачных размещений ОФЗ
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?
- Появились первые фото обновленного Hyundai Solaris
- Что почем? Все универсалы, которые еще можно купить в России
- УАЗ показал первое фото "Патриота" с автоматом (а мы нашли и кое-что еще)
- Автомобили ценой от 3 до 4 млн рублей: топ-10 по выбору россиян
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Продукты с сахарозаменителем убивают собак
- Детокс, похудение и красивая кожа: 7 мифов и фактов о воде
- Слабительное может быть небезопасно для психики
- От коктейлей и пива на пляже лучше отказаться — и вот почему
- Берегите голову: неожиданная опасность лета, о которой стоит знать
Вести в 20.00
-
Ассанжу приписали новый грех
- Скифское золото осталось бесхозным
- Смерть от массажа
- "Шелковый путь" лег под колеса КамАЗов
Вести-Москва
-
В Клину воры попали в объективы камер, которые пытались украсть
- Река превратилась в сточную канаву: в Подольске назревает экологическая катастрофа
- Крылатые муравьи, наводнившие столицу, исчезнут через несколько дней
- Фестиваль "Русская опера у стен монастыря" открылся "Мазепой" у Коломенского кремля
- Сальмонеллез на обед: массовое отравление в бизнес-центрах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Их нравы: 7 жутких ритуалов разных народов
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
- Пять самых известных космических пришельцев, посетивших Землю
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Павел Лунгин отмечает 70-летие
- Вспоминая Елену Образцову...
- В Сочи наградили победителей конкурса молодых музыкантов "Созвездие"
- Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом
Сегодня
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
36 минут назад
Маньяки впадают в депрессию: чем опасна плохая погода
56 минут назад
13 из 24 украинских моряков продлили арест
1 час назад
Иван Голунов вызван в Следственный комитет
2 часа назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство
15.07.2019 10:25
Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира
1 час назад
Решение принято: Toyota отправляется на Луну
3 часа назад
В Жуковском сел Ил-76 c неисправной гидравликой
4 часа назад
Назван самый плохой день для рубля
4 часа назад
Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске
5 часов назад
Лунное затмение было видно почти во всех частях света
8 часов назад
Морская часть "Северного потока-2" уложена на две трети
8 часов назад
Рядовым и сержантам осенью увеличат денежное довольствие
11 часов назад
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
14 часов назад