Сточным водам из аэропорта Пулково преградили путь

Реку Новую защитили от сточных вод, поступающих из пулковского аэропорта. Теперь путь им преграждает металлическая заглушка. Установкой сооружения занимались экологи, сотрудники Росприроднадзора. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Как известно, специалистов давно беспокоила ситуация со сливом отходов аэропорта в водоем. Кроме того, поступали жалобы от местных жителей — вода плохо пахла. Выяснилось, что в ней сильно превышено содержание вредных веществ.

Теперь иск предъявлен компании "Воздушные ворота Северной Столицы", сейчас вопросом занимается Арбитражный суд. Уже названа сумма нанесенного ущерба — 162 миллиона рублей.