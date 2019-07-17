Река превратилась в сточную канаву: в Подольске назревает экологическая катастрофа

Деревня Бородино, расположенная в черте Подольска, терпит настоящее экологическое бедствие. Местная речка внезапно покрылась пеной, а вода стала серо-сизого цвета. По окрестностям распространился удушливый запах. Найти место, где чистый водоем превращается в сточную канаву, не составило труда. Что произошло дальше?

- Речка была прозрачная, была рыбка. Здесь был песочек, мы ходили вдоль речки.

О том, что Петрица когда-то была похожа на водоем, местные жители говорят исключительно в прошедшем времени. В заросшей крапивой канаве трудно разглядеть реку, считавшуюся еще недавно местной достопримечательностью.

"Этой весной началась вообще какая-то жуть. Вода стала черная, мутная, ничего не видно", — рассказывает житель деревни Бородино Алексей Пехтерев.

При помощи видеосъемки невозможно показать во всех нюансах неестественный серо-синий цвет реки. Точно так же невозможно передать отвратительный запах.

Источник загрязнения местные определили быстро: выше по течению находятся городские очистные сооружения.

"Из города Климовска сбрасывают сюда канализацию", — говорит староста деревни Бородино Игорь Петикин.

- Прямо сюда течет?

- Да, именно в эту речку. В городе Климовске не работают очистные.

Местные жители вместе с активистами и сотрудниками экологического надзора пришли к воротам организации, чтобы выяснить реальное положение дел и попытаться вместе найти выход из ситуации.

- Доложите руководству!

Но с первой попытки найти общий язык не удается.

- Скажите, очистные работают?

- Работают в штатном режиме.

- А в реке Петрица — неочищенные сточные воды.

- Без комментариев.

Заходим с тыла. Вместо очищенной воды — зловонные стоки.

- Это — очень серьезное загрязнение. Видно, что очистные сооружения не работают. Видно, что до сброса вода в ручье и в речке гладенькая, чистая, прозрачная. Дальше начинается просто кошмар.

Специалисты берут пробы жидкости, которую язык не поворачивается назвать водой. И сразу начинают разговор об ответственности виновных.

"В случае превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ будет назначен штраф", — говорит заведующий южным отделом Управления государственного экологического надзора Анатолий Злотников.

"Мы также напишем заявление в прокуратуру, чтобы было возбуждено уголовное дело в отношении руководства водоканала в части загрязнения особо охраняемых природных территорий", — говорит первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

В местном "Водоканале" об экологической катастрофе рассуждают спокойно. Факт загрязнения не отрицают. Во всем винят ветхость устаревших, построенных еще в 60-е годы прошлого века очистных сооружений.

"Мы последовательно занимаемся ликвидацией подобных ветхих сооружений с переброской стоков на подольские городские очистные сооружения, которые в настоящее время находятся на реконструкции", — говорит директор МУП "Водоканал" города Подольска Михаил Семин.

В ближайшее время обещают провести электронные торги и выбрать подрядчика для строительства новой трассы длиной пять километров. Проект вроде бы уже одобрен, завершить все работы должны в следующем году. А вот сколько будет стоить реабилитация реки, если она вообще возможна, никто еще не считал.