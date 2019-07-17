Ударно-медицинский вертолет. "Катран" сможет перевозить раненых

Корабельная модификация разведывательно-ударного вертолета Ка-52 получит оборудование для перевозки пострадавших. На внешней подвеске боевой машины можно разместить защищенную сеткой" "люльку", где помещается несколько человек, рассказал агентству ТАСС летчик-испытатель Александр Чередниченко.

Пилот добавил, что там же можно установить видеокамеру, чтобы экипаж вертолета видел, где находится "люлька".

Основное отличие морского Ка-52К "Катран" от сухопутного Ка-52 "Аллигатора" — складное крыло и лопасти винта. Поэтому вертолет занимает меньше места и его проще размещать в ангаре корабля. Кроме того, палубная версия построена из немного других материалов, которые лучше переносят влажный морской климат.

Еще одно важное изменение – система вентиляции и кондиционирования морских спасательных костюмов. Эта экипировка практически герметична, то есть не пропускает ни воду, ни человеческий пот. Поэтому работать в ней без системы продува как минимум не комфортно.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 способен как самостоятельно атаковать противника, так и снабжать информацией другие вертолеты. На нем установлена радиолокационная станция "Арбалет", которая способна обнаружить тяжелую боевую машину на расстоянии до 8 километров. Вооружение Ка-52: встроенная 30-миллиметровая пушка, управляемые противотанковые ракеты "Атака" и "Вихрь-1", реактивные снаряды С-8.