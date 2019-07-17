Вышел первый трейлер "Обители"

Представлен первый ролик фильма "Обитель" по одноименному роману Захара Прилепина. Премьера фильма ожидается в новом сезоне на телеканале "Россия". Масштабная экранизация романа Прилепина — современный взгляд на один из самых драматичных периодов в истории России. Режиссерам экранизации стал Александр Велединский.

Место действия фильма – Соловки, печально знаменитый Соловецкий лагерь. Время действия – конец 1920-х годов.

Страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни – все это становится фоном страстной любовной истории двух героев: заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти: ведь гражданский муж Галины – всесильный начальник Соловецкого лагеря Федор Эйхманис.

В главный Сергей Безруков, Александра Ребенок и Евгений Ткачук.