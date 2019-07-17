Путин и Лукашенко побывали на службе в Валаамском монастыре

На службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре побывали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. На Валааме они проводят день неформального общения. В их программе — посещение главного собора, музея Валаама и нескольких скитов.

Вечером 17 июля президенты вернутся в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС. 18 июля президенты двух стран примут участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии, а также в других официальных мероприятиях. В ходе двухдневного рабочего визита Лукашенко и Путин проведут переговоры.

О желании вместе с Путиным поехать на Валаам и помолиться Лукашенко в июне рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву на встрече в Москве.

"Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать, ничего тайного", — подчеркнул Лукашенко в начале июля 2019 года.

Он добавил, что идея поехать на Валаам принадлежит Путину.

"Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там", — признался Лукашенко.

Валаам — самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера. Монастырь на Валааме был основан в XIV век. Сейчас в нем живут более 200 насельников. Карельский остров ежегодно посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Владимир Путин регулярно приезжает в монастырь на Валаам. Обычно в 2017 и 2018 годах он приезжал к духовным святыням в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.