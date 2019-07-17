Мамаев и Кокорин в белгородской колонии попали в "блатной" отряд

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые получили тюремный срок за две драки в Москве осенью прошлого года, отбывают наказание в колонии "ИК № 4 УФСИН по Белгородской области". По некоторым сведениям, игроки попали в отряд №8, который считается в учреждении "блатным".

Именно это, по сообщению портала Чемпионат.Ru, дало возможность известным на всю страну заключенным играть в футбол со своими товарищами по несчастью на специальной площадке внутри исправительного заведения.

Как уже сообщали Вести.Ru, некоторое время назад в сети появились кадры, на которых Мамаев и Кокорин играют в футбол на площадке своего нового убежища. После этого последовали не вполне внятные и противоречащие друг другу комментарии правоохранителей, которые сначала отправили футболистов в штрафной изолятор, а затем сообщили, что Мамаев и Кокорин не были изолированы.

В октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий устроили две потасовки в ночной столице, в результате которых пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил участников драк к разным срокам наказания, которое должно закончиться осенью нынешнего года.