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18 июля 201908:05

Роскачество проверило детские стиральные порошки и назвало лучший

Петр Ковалев/Интерпресс/ТАСС

Роскачество проверило качество детских стиральных порошков. В исследовании приняли участие 22 наиболее популярные торговые марки, они оценивались по 44 показателям качества и безопасности. Отмечается, что качество детских порошков во многом оказалось выше, чем у универсальных средств. Выяснено, что они лучше отстирывают многие загрязнения, меньше разрушают ткань и ее цвет, а также способны образовывать меньше пены и обладают большей мягкостью, что лучше сказывается на износостойкости стиральной машины.

Испытания прошли детские порошки производства России, Германии, Белоруссии, Австралии, Испании, Израиля, США и Южной Кореи. Среди них следующие: "Умка", "Ушастый нянь", "Досенька", "Чайка", "Аистенок", "Весенняя нежность", "Я родился", "МАРА", Tide, Babyline, Reflect, Garden, FREE TIME, Poshone, BabySpeci, meine LIEBE, TOBBI KIDS, MOLECOLA, burti, Frosch, Amway home, Sodasan.

По результатам испытаний, лучшим детским стиральным порошком назвали "Ушастый нянь" (Россия). Торговая марка соответствует требованиям действующих норм по качеству и безопасности, а также требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Безопасность

К детским порошкам установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям по сравнению с обычными средствами. В их состав не должен входить ряд определенных добавок, которые можно встретить в универсальных порошках.

Отмечается, что все детские стиральные средства, прошедшие проверку, также соответствовали всем требованиям безопасности. Ни одна торговая марка не раздражает слизистую глаз и кожу, при вдыхании мелких частиц или при их попадании в желудок не вызывает интоксикации, при попадании в кровь через кожу не нарушает обмен веществ, а также не вызывает аллергии.

Генеральный директор Научно-исследовательского центра бытовой химии, кандидат химических наук, почетный химик России Вячеслав Филиппенков отметил, что детские порошки настолько же безопасны, как и обычные универсальные средства для стирки, просто постиранные ими вещи должны быть наиболее безопасны для ребенка.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Эксперты Роскачества проверили, сколько поверхностно-активных веществ остается в воде после трех стандартных циклов полоскания. По результатам исследования, количества ПАВ не вымываются до конца из тканей после стирки, но при этом не превышают допустимых Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями норм. Это означает, что порошки не опасны для ребенка.

Фосфаты

Согласно ГОСТ 32479-2013 "Средства для стирки. Общие технические условия", в порошке запрещается наличие фосфорнокислых соединений более чем на 17 процентов. В исследовании отмечается, что ни в одной торговой марке эта концентрация не была превышена.

Филиппенков отметил, что фосфаты являются абсолютно безопасными для человека веществами, их можно сравнить с пищевыми добавками. Некоторые из них применяются для изготовления высокосортной сырокопченой колбасы и добавляются в популярные газированные напитки. Отмечается, что фосфаты не наносят вред здоровью ребенку, а также не могут вызвать аллергию.

Качество стирки

Также эксперты Роскачества оценили, насколько качественно порошки отстирывают белковые (например, кровь) и пигментно-масляные (масло, жир и так далее) загрязнения. Установлено, что с жирными загрязнениями на высшем уровне справляются 14 порошков, с белковыми — 17. Отмечено, что детские порошки отстирывают жировые пятна лучше, чем универсальные.

С такими загрязнениями, как моторное масло, пот, кровь, молоко, крахмал, чай и глина лучше всего справляются следующие детские порошки: "Аистенок", "Ушастый нянь", Meine LIEBE, Tide и Free Time.

Также эксперты уделили внимание тому, как детские порошки влияют на ткани после стирки. Одним из параметров того, что ткань огрубеет и станет более жесткой является зольность (она не должна превышать более 2 процентов). Этому показателю соответствуют 18 торговых марок. Нулевая зольность отмечена у порошка Amway Home. Показатель был превышен у порошков Free Time (6,4%) и "МАРА" (4,6%).

Специалисты проверили, насколько изменится цвет ткани после стирки при температуре в 40 градусов. Вещи посерели только в одном случае — после 25 стирок порошком Molecola. Ни в одном случае ткани не приобрели оттенок желтизны. Также установлено, что ни одна из торговых марок не влияет на такие параметры, как потеря прочности вещей по ширине и длине.

Количество пены

Большое количество пены нужно для стирки ручной или в стиральной машине активаторного типа (которые имеют верхнюю загрузку). Но для автоматической стиральной машины барабанного типа обилие пены противопоказано, поскольку оно, во-первых, ухудшает качество стирки, во-вторых, пена может вытечь из барабана на пол и повлечь за собой короткое замыкание.

Согласно ГОСТ-32479, порошок не должен давать более 180 миллиметров пены. Данному требованию не соответствуют порошки 11 торговых марок. Меньше всего пены образовывают следующие порошки: "Аистенок", "Досенька", "Умка", Garden, Molecola, Tobbi Kids.

Без угрозы стиральной машинке

Для того, чтобы снизить риск перегорания техники, рекомендуется использовать стиральные порошки, которые будут откладывать на нагревательных приборах машинки малое количество солей. Отмечается, что таковых — большинство. К ним относятся товары под торговыми марками "МАРА", "Весенняя нежность", "Аистенок", "Досенька", "Чайка", "Я родился", "Ушастый нянь", BabySpeci, Garden, Frosch, Meine LIEBE, Burti, Tobbi Kids и Poshone.

Только два порошка, по результатам исследования, оставляют на барабане машинки чересчур много органических соединений. Это торговые марки Molecola и Sodasan.

Маркировка

Роскачество отмечает, что один из главных недостатков маркировки — недовес, который встретился в четырех случаях. Так, в Garden не хватало 7 процентов, в Tobbi Kids — 4,6 процента, в Babyline — 4,5 процента, а в BabySpeci — 4,3 процента.

Также в восьми торговых марках обнаружены небольшие недостатки по части маркировки. Например, в составе Reflect указано, что он содержит не более 5 процентов натуральных запатентованных ингредиентов, при этом расшифровка данных ингредиентов не указывается.

 

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