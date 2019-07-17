Мальчик из Чечни установил два новых рекорда в отжимании

Два сертификата об установлении новых достижений для Книги рекордов России получил 6-оетний Рахим Куриев из Чеченской Республики, который в студии ЧГТРК "Грозный" сумел показать новые рекорды в отжиманиях от пола, побив результат Ибрагима Льянова из Ингушетии.

Достижения зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который сообщил, что Куриев установил новые цифры в наибольшем количестве отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков 6 лет: здесь результат – 4183 повторения. Второй рекорд установлен в номинации "Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками 6 лет" – 4618 повторений.

Как уже сообщали Вести.Ru, в июне одногодок Куриева из Ингушетии Ибрагим Льянов установил мировой рекорд, отжавшись от пола за один подход 4445 раз и второй — по количеству отжиманий за два часа, — с результатом 3720 раз.