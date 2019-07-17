Зеленский поскандалил с чиновниками "бандитского города"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил исполняющему обязанности губернатора Николаевской области Вячеславу Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что в ходе визита президента в Николаевскую область между ним и директором местного аэропорта Федором Барной произошел скандал – на повышенных тонах мужчины выясняли, кто виноват в том, что достройка терминала затянулась и сколько на это необходимо средств.

В частности, Барна спросил: "Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", на что Зеленский возмущенно ответил: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"

По словам президента Украины, ремонт аэропорта вызывает множество вопросов. Окружающие его журналисты и активисты призвали руководителя страны провести расследование об использовании средств на достройку воздушной гавани, а также разобраться с рейдерскими захватами и коррупцией в Николаевской области.

Обращаясь к местным чиновникам, Зеленский заявил: "Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты".

Глава государства сообщил, что сейчас идет поиск кандидатуры на должность председателя Николаевской областной администрации, и призвал активистов предложить, кого они хотели бы видеть губернатором.