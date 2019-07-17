Петербург в пятерке регионов-лидеров по развитию сотрудничества с Белоруссией

В Таврическом дворце спикеры верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович обсуждали сотрудничество государств. Встреча организована в рамках шестого форума регионов России и Республики Беларусь.

Было отмечено, передает ГТРК "Санкт-Петербург", что Петербург входит в пятерку регионов-лидеров по развитию сотрудничества с Белоруссией. Валентина Матвиенко уточнила — контакты с соседями налажены у 80 субъектов. Это и производственная кооперация, и экономические связи, и гуманитарные.

Завтра на пленарном заседании будут рассматривать вопросы наполнения союзного договора. По поручению президентов Путина и Лукашенко в декабре 2018 года была создана рабочая группа, занимающаяся обновлением совместного документа.

Михаил Мясникович председатель Совета республики оценил документ, подготовленный группой, как своевременный и современный. Он отметил, что для его реализации потребуется привлечь парламенты России и Белоруссии.