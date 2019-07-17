Выдача бумажных паспортов прекратится в 2024 году

Ориентировочно в 2023 году Россия начнет отказываться от использования обычных бумажных паспортов и к 2024 году должна перейти на электронные документы.

Об этом на специальном совещании сказал премьер Дмитрий Медведев.

По его словам, пора окончательно определиться с тем, что является оптимальным видом такого документа, что он должен содержать, и, конечно, как электронный паспорт будет защищен.

Как сказал российский премьер на специальном совещании 17 июля, электронный паспорт может быть в виде пластиковой карты с чипом, а также в виде мобильного приложения в смартфоне.

По его словам, документ может быть как в "физической форме" (то есть в форме пластиковой карточки, которую можно носить с собой, как обычный паспорт), так и иметь дополнительную опцию — мобильное приложение в смартфоне, передает "Россия 24".

При этом в электронном паспорте должны быть все данные о человеке, его электронная подпись и другие документы, которые могут понадобиться человеку.