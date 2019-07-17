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17 июля 201918:30

Путин подписал указ об упрощенном российском гражданстве для жителей Донбасса

Валерий Матыцин/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на находящихся в России украинцев, проживавших на всей территории Донецкой и Луганской областей, распространяется право получения российского гражданства в упрощенном порядке.

Ранее такая возможность была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Получить российское гражданство, согласно новой редакции указа, могут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание на территории России, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые живут за рубежом. 

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик был подписан Владимиром Путиным 24 апреля.  

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