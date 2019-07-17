Туалетный гроссмейстер: шахматиста из Чехии поймали на жульничестве

Шахматист Игорь Раусис, который после распада Советского Союза поменял несколько стран и обосновался в Чехии, был уличен в мошенничестве на турнире во Франции. После разоблачения 58-летний гроссмейстер объявил о завершении карьеры.

Раусис был единственным гроссмейстером в мире, который в своем возрасте сохранял место в Топ-100 рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Мало того, в последние годы он регулярно выигрывал небольшие турниры и поднимался в классификации, заработав славу человека, который победил свой возраст, на равных играя с молодыми.

И вот причина такого "второго рождения" шахматиста стала известна: разоблачители сообщили, что Раусис использовал смартфон для получения подсказок во время партии на турнире в Страсбурге. Теперь все его достижения последних лет под вопросом.

ФИДЕ также официально подтвердила, что на открытом турнире во Франции гроссмейстер Раусис "был осмотрен арбитрами, которые обнаружили веские доказательства мошенничества с помощью электронного устройства. Раусис в публичных комментариях признался, что использовал смартфон для получения подсказок во время игры".

В сети также всплыли фотографии, которые зафиксировали, как шахматист во время визита в туалет занят поиском подсказок на смартфоне. Кроме служебного расследования по линии ФИДЕ, горе-шахматисту грозит уголовное преследование от правоохранителей Франции.