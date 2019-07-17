Путин с православным атеистом Лукашенко посетили святые места в Карелии

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетили Валаам. Остров в Карелии — одно из самых почитаемых святых мест в России, где расположена древнейшая обитель — Спасо-Преображенский монастырь. Владимир Путин бывает в этих местах и давно следит за судьбой обители. Сегодня у лидеров двух стран — день неформального общения. Они побывали на службе в главном соборе монастыря, в нескольких скитах и пообщались с прихожанами.

На северный остров Валаам едут тысячи паломников из всех стран, где проповедует Русская церковь. И хотя президент Белоруссии Александр Лукашенко сам называет себя православным атеистом, он принял приглашение Владимира Путина посетить этот старейший монастырь.

"Я рад, что я в первый раз приехал сюда в окружении своего друга", — рассказывает Лукашенко.

Почти тысячу лет назад обитель на Валааме основали преподобные Сергий и Герман. Их мощи — главная святыня монастыря.

В Спасо-Преображенском соборе монастыря и почитаемая Валаамская икона Божией Матери, и ее список, который сопровождал российских космонавтов на орбитальную экспедицию, и, конечно, сам собор, особенно его летний, второй этаж, поражают воображение своим живописным убранством.

Валаамская обитель — это почти двести монахов. Многие несут службу на отдаленных скитах, которых сейчас восемнадцать. Самый большой и строгий — Всехсвятский. А это — уже Смоленский скит. Подлинный кирпич с клеймом старого валаамского завода датирован 1914 годом.

"Это кирпич выпуска 1914 году. В 1917 был закончен храм, освящен. И это, собственно, был последний храм старого Валаама, еще дореволюционного", — рассказывает епископ Троицкий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря Панкратий.

Храм с куполом, похожим на богатырский шлем, построили на Валааме по просьбе великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего Русской армией в начале Первой Мировой войны. Он хотел, чтобы в этом святом месте всегда звучала молитва о павших защитниках Отечества. Традиция прервалась в советское время и была возрождена в 2006 году, когда разоренный Смоленский скит был восстановлен. Владимир Путин показал Александру Лукашенко и новую мемориальную часовню на историческом месте.

В часовне Смоленского скита монахи Валаама каждый день поминают погибших во время блокады Ленинграда. Сейчас в третьей книге памяти страница открыта на букве "Б", здесь же хранятся остальные 28 томов этого скорбного списка. Также в часовне каждый день читают заупокойные службы по солдатам российской армии, погибшим с 18 века до операции в Сирии.

Валаамский монастырь за тысячу лет неоднократно восстанавливался из небытия. Вот и сейчас после запустения советских времен отремонтированы и отреставрированы почти все храмы. Впрочем, не только храмы: монахи снова содержат примерно сорок коров и обеспечивают обитель молоком. В последние годы, после серьезного технического перевооружения здесь стали производить собственный сыр, известный не только на Русском севере. Среди вековых карельских сосен, на нехоженных прежде скалистых берегах Ладожских шхер появляются и новые точки притяжения паломников, как, например, эта часовня Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлом. Скит в честь святого князя Владимира — одно из творений валаамских иконописных мастерских. Это также один из новых храмов монастыря, предназначенный для уединенной монашеской молитвы. Главы России и Белоруссии практически не нарушили ни особенный уклад жизни монахов, ни даже распорядок экскурсий для туристов, которые могли при встрече запросто пообщаться с президентами-паломниками.

