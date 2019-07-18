"Вест Хэм" за рекордные для клуба 40 млн евро приобрел форварда "Айнтрахта"

Французский нападающий немецкого "Айнтрахта" Себастьян Алле продолжит карьеру в английской премьер-лиге, 25-летний форвард подписал контракт с "Вест Хэмом", рассчитанный на пять лет – до 2024 года.

Подробности перехода не разглашаются. Как сообщает пресс-служба лондонцев, этот трансфер стал рекордным для клуба. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "орлы" выручили на продаже футболиста порядка 40 миллионов евро.

Алле прошел через академию "Осера", также выступал за "Утрехт", откуда летом 2017 года за семь миллионов евро перешел в "Айнтрахт", в составе которого в минувшем сезоне принял участие в 41-й игре во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 12 результативных передач.