"Вест Хэм" за рекордные для клуба 40 млн евро приобрел форварда "Айнтрахта"

Французский нападающий немецкого "Айнтрахта" Себастьян Алле продолжит карьеру в английской премьер-лиге, 25-летний форвард подписал контракт с "Вест Хэмом", рассчитанный на пять лет – до 2024 года.

Подробности перехода не разглашаются. Как сообщает пресс-служба лондонцев, этот трансфер стал рекордным для клуба. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "орлы" выручили на продаже футболиста порядка 40 миллионов евро.

#SayHaller to our new record signing! 👋 pic.twitter.com/9MbgB7K92p