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Ситуация в Донбассе 11 минут назад

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18 июля 201909:20 Евгений Решетнев

Бессрочное перемирие: тишина в Донбассе должна наступить 21 июля

Бессрочное перемирие: тишина в Донбассе должна наступить 21 июля

Уже на этой неделе в Донбассе должны смолкнуть грохоты выстрелов. Контактная группа в Минске договорилась, что тишина наступит в ночь на 21 июля. И на этот раз у перемирия нет срока годности. Кроме того, на переговорах были согласованы и другие важные меры.

В Донбассе перестанут стрелять 21 июля с 00:01 по киевскому времени. Участники контактной группы в Минске согласовали бессрочное перемирие и надеются, что на этот раз стороны конфликта будут его соблюдать. Для этого приняты дополнительные меры: это отказ от любых наступательных действий, диверсионных и разведывательных операций, любого вида огня, включая снайперский, и размещения вооружений вблизи населенных пунктов. Планы выглядят хорошо, но будут ли выполняться?

Разрушенный мост через Северский Донец под Луганском. Поврежденная его часть находится на стороне Украины, которая и взорвала его в 2015 году. В очереди на пункте пропуска люди стоят часами. Те, кто не может ходить или взобраться по деревянным ступеням, платят, чтобы их перенесли на другую сторону. Наконец, спустя 4 года, мост будет восстановлен.

"Одновременно приступаем к выполнению ремонтных работ на этом мосту. Украина восстанавливает взорванный ими пролет моста, мы выполняем все остальные работы. То есть общими усилиями приводим мост в такое состояние, когда люди спокойно смогут переходить через пункт пропуска, не ломая руки ноги", — говорит Владислав Дейнего, официальный представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе.

Одновременно с ремонтом начнут демонтаж военных укреплений. После этого мост должен стать нейтральной зоной. В летнее время фермеры везут через него урожай, чтобы продать на городских рынках. Представители ЛНР пытаются убедить украинские власти отменить абсурдные ограничения по весу провозимых через КПП товаров. Сейчас это не больше 10 килограммов за раз, но, очевидно, это служит целям экономической блокады.

На заседании согласовали и обмен пленными в формате "всех на всех". Однако Украине нужно время, чтобы процессуально очистить всех заключенных. На это может уйти больше месяца. Что касается бессрочного режима тишины, теперь, если с позиций любой из сторон будет открыт огонь, та или иная сторона обязана будет провести расследование, найти виновных, наказать и отчитаться перед ОБСЕ.

"Нам все-таки удалось согласовать дополнительные меры: это бессрочное стабильное перемирие, это режим прекращения огня, который должен будет действовать постоянно. Видимо, так сложилась политическая обстановка на Украине, а мы были в нашей позиции настойчивы и устойчивы", — рассказывает Наталья Никанорова, официальный представитель ДНР в трехсторонней контактной группе.

Под политической обстановкой, которая позволила состояться этим почти прорывным договоренностям, конечно, имеются ввиду грядущие парламентские выборы на Украине. Представители Донецка и Луганска в контактной группе надеются лишь, что после выборов намерения Киева не переменятся.

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