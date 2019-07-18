СК возбудил дело против радикала, устроившего погром в Российском центре в Киеве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского радикала Николая Коханивского за погром в Российском центре науки и культуры в Киеве и публичные призывы к терроризму.

Инцидент произошел в феврале 2018 года. Коханивского называют одним из организаторов нападения на дипломатическое учреждение. В результате члены украинских националистических организаций забросали здание камнями, разбили окна и двери, а затем ворвались внутрь, где залили краской видеокамеры, уничтожили информационные и выставочные стенды и сожгли российский флаг. Причем все это происходило при полном попустительстве полиции, передает телеканал "Россия 24".

Уголовное дело расследуется по статьям "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.