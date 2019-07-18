Винодельческие хозяйства Ростовской области представят в "Москва-Сити"

Презентация российского туристического маршрута "Винные дороги Боспорского царства" пройдет сегодня на самой высокой смотровой площадке Европы "Панорама 360" на 89 этаже Башни "Федерация" в Москва-Сити. Винные дороги — новое перспективное направление маршрута. Ростовская область будет представлять там свои винодельческие хозяйства.

Кроме того, сообщает ГТРК "Дон-ТР", гости презентации познакомятся с винодельческими хозяйствами Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а также с историей возникновения виноделия на Юге России в античные времена. Презентация приурочена к открытию фотовыставки, посвященной античному наследию на территории России, организуемой совместно с National Geographic Россия. От Ростовской области в маршрут "Винные дороги Боспорского царства" вошли исторические памятники Азова и Танаиса.