Водитель "Приоры" убил в Саратове пешехода на "зебре" и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.

Инцидент произошел утром в четверг, 18 июля на пересечении улиц Московской и Комсомольской. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП: на снятых кадрах хорошо видно, как "Приора" летит по встречной полосе, сбивает 47-летнюю женщину, не успевшую увернуться, и врезается в троллейбус.

Сбитая женщина умерла на месте. Водитель выжил и в настоящее время лежит в больнице. Причины аварии пока что озвучиваются, по одной из версий виновник аварии был нетрезв.

В троллейбусе в момент столкновения находились 8 пассажиров, никто из них не пострадал. Медицинская помощь понадобилась водителю троллейбуса — от волнения у 36-летней женщины критически повысилось давление.