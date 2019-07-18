Песков сообщил, когда Путин может встретиться с Зеленским

Говорить об организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского можно будет только после завершения предвыборной кампании на Украине, считают в Кремле.

"Нет, пока об этом речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал достигнутое накануне в Минске соглашение о бессрочном перемирии сторон в Донбассе.

"Это очень важно. Мы надеемся, что эта договоренность будет подкреплена конкретными действиями по невозобновлению огня и по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня", — подчеркнул представитель Кремля.

11 июля президенты России и Украины провели первый телефонный разговор. Его инициатором выступил Владимир Зеленский. Главы государств обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и возможность новых переговоров в "нормандском формате".

17 июля контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины в ходе переговоров в Минске договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля.