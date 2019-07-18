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18 июля 201913:45

Очередной фейк. Минобороны РФ опровергло сообщение агентства Reuters

фото: Михаил Свешников

Информация агентства Reuters, будто в сирийской провинции Идлиб воюют российские сухопутные войска и специальные подразделения, — это очередной фейк, заявляет пресс-служба Министерства обороны РФ.

Никаких сухопутных войск в Арабской Республике никогда не было, уточнили в ведомстве. Единственные подразделения российской армии в этом районе – это пункты наблюдения военной полиции, которые работают вместе с коллегами из Турции. Их главная задача – следить за соблюдением режима прекращения огня.


В Идлибе продолжают скрываться бандиты и террористы. 13 июля из этого района вылетели несколько дронов, которые попытались атаковать российскую военную базу Хмеймим. Противовоздушная оборона перехватила все беспилотники до того, как они успели навредить.

Ранее агенство Reuters сообщило, будто российским вооруженным силам пришлось вступить в бой после того, как сирийская армия два месяца не могла штурмовать позиции антиправительственных войск.

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