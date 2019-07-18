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18 июля 201916:35

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы. В телефонном разговоре его на торжества 9 мая 2020 года пригласил в телефонном разговоре его российский коллега Владимир Путин.

На празднование юбилея Победы в Москву Путин официально передал приглашения кроме Макрона президенту США Дональду Трампу, канцлеру Германии Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину. Россия серьезно относится к подготовке к майскому празднованию Победы, поскольку важно сохранить историческую правду о Второй мировой войне, подчеркнул Владимир Путин.

Телефонный разговор между Макроном и Путиным состоялся по инициативе французской стороны, сообщает РИА Новости. Президенты двух стран обсудили ситуацию с иранской ядерной программой после выхода из достигнутого международного соглашения Вашингтона. Главы России и Франции отметили целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). При этом Путин и Макрон подчеркнули, что это соглашение – важный фактор поддержания режима ядерного нераспространения и обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Тегеран заявил о наращивании запасов низкообогащенного урана и превышении потолка в 300 килограммов. Кроме того, Иран довел уровень обогащения урана до 4,5%. Это при том, что разорванная Вашингтоном ядерная сделка устанавливала лимит обогащения в 3,67%.

Путин и Макрон готовы также активизировать работу по разрешению кризиса на Украине, в том числе в рамках нормандского формата. Нормандская четверка существует с июня 2014 года. Об этом формате работы по урегулированию ситуации в Донбассе лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.

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