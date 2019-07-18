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Секс-скандалы 16 минут назад
Новый тренд шоу-бизнеса: как секс-скандалы портят карьеру и репутацию знаменитостям
С американского актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии — главный фигурант скандального дела отказался от дачи показаний. Суд постановил: нет улик — нет состава преступления. Вопрос теперь в том, вернется ли звезда "Карточного домика" на небосвод Голливуда?
Очередной голливудский секс-скандал закончился ничем. Громкое уголовное дело оскароносного актера Кевина Спейси развалилось. Прокуратура США сняла все обвинения в связи с "отсутствием доступа к уликам".
Доказательством вины Спейси в этом разбирательстве была переписка в мобильном телефоне предполагаемой жертвы Уильяма Литтла. Актер якобы домогался юношу на вечеринке в 2016 году, а тот писал об этом в сообщениях своей девушке и друзьям.
Только вот к моменту суда мать молодого человека, экс-ведущая новостной программы и, собственно, инициатор обвинений, переписку подчистила. Адвокаты Спейси утверждали, что она удалила часть файлов, подтверждающих невиновность актера. А на последнем заседании телефон и вовсе пропал. Объяснить это никто из членов семьи не смог. А сам Литтл против себя решил не свидетельствовать.
"Вы планируете использовать свое право на пятую поправку на протяжении всего судебного процесса? Если да, то мы бы уже сегодня отвергли обвинение. Этот случай полностью скомпрометирован. Он единственный свидетель, который может установить обстоятельство обвинений в ночь, о которой идет речь. Это дело должно быть закрыто и я считаю, что это должно произойти сегодня", — заявил адвокат Кевина Спейси Алан Джексон.
Два Оскара, Золотой глобус и многомиллионные контракты c Netflix — пресловутый "харассмент" буквально перечеркнул все заслуги актера в кино, а главного героя "Карточного домика" Фрэнка Андервуда пришлось убить. В итоге шестой сезон (первый без участия Спейси) потерял в рейтинге и стал для ленты последним.
За время скандала сам актер нарушил молчание лишь однажды — как раз от имени своего персонажа:
"Они до смерти хотят, чтобы я объявил, что все правда и я получил то, что заслуживаю. Разве не было бы легко, если все было бы так просто? Но только вы и я знаем, что никогда не бывает так просто, ни в политике, ни в жизни. Но вы бы не поверили в худшее без доказательств".
Комик Луи Си Кей, фотограф Терри Ричардсон и футболист Неймар — так называемый "Эффект Вайнштейна" коснулся едва ли не каждую вторую знаменитость голливудского масштаба. На этапе доказательств все дела рассыпались, но карьера или, как минимум, репутация уже были подорваны. Даже сам Вайнштейн, несмотря на масштабы скандала, вышел из него только с финансовыми и имиджевыми потерями. Спустя два года разбирательств жертвам и кредиторам кинопродюсер предложил выплатить 44 миллиона долларов. А его самого суд отпустил под залог — для прохождения дальнейшей реабилитации.
Таким образом, движение Me Too, волной захватившее Соединенные Штаты пару лет назад, начиналось как борьба за равенство женщин. А сейчас, по мнению экспертов, стало больше похоже на тренд шоу-бизнеса и сведение финансовых счетов.
"Я уже потерял суть самого явления. Ладно, когда условный сексуальный скандал бывает один в год, к нему можно относиться с некоторым интересом. Но когда они вспыхивают, условно, раз в неделю, когда на кумиров тысячи, а может и миллионы людей выливают ушаты помоев, а при этом никто даже потом не думает извиняться, то очевидно, что это может быть новые тренд шоу-бизнеса", — прокомментировал происходящее публицист Армен Гаспарян.
Теперь Кевин Спейси официально невиновен. Возможно, он подаст в суд и попробует отстоять свое имя, а может просто решит продолжать кинокарьеру. Тем более, что в своем ролике актер непрозрачно намекал: "Правда вскроется, и я еще вернусь".
Только вот мода на обвинения в сексуальных домогательствах, как считают эксперты, вряд ли прекратится. Так что вероятно уже скоро на первых полосах таблоидов разразится новый скандал.
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