Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку
Программу FaceApp подозревают в шпионаже. Популярное приложение сделано в России. И пока одни пользователи развлекаются, моделируя свою возрастную внешность, другие ищут российский след.
Фрагменты фильма с Томом Крузом. Американские новости начинаются с программы FaceApp: "Русские шпионы теперь в каждом телефоне континента". Даже региональные новости Штатов посвящают этому специальные выпуски. Эксперты по хакерам насторожены политикой конфиденциальности – ваши данные якобы могут собирать!
Ажиотаж создан американским сенатором, который объявил FaceApp шпионской программой. Ведь создатель приложения – компания из России. Если быть точнее, то Ярослав Гончаров и его команда. Он — резидент Сколково. За рубежом тренд на российскую угрозу очень популярен. Но разработчики ответили на критику в интервью популярным сайтам о современных технологиях.
"Фотографии пользователей в самом деле отправляются на серверы, поскольку чтобы "состарить" человека или заставить его улыбнуться, требуются большие вычислительные ресурсы. При этом, признали создатели фотофильтров, снимки "могут" храниться там в течение короткого времени. Делается это в целях "производительности и трафика". В частности, чтобы уже прошедшая через FaceApp картинка не обрабатывалась повторно. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки", — заявили в компании.
Приложение скачали уже тысячи раз, чаще – работники офисов. Делают это, когда скучно. Загружают фотографии, а потом вместе смеются.
Делали это и наши коллеги: как бы выглядели ведущие новостей лет так через 50? Подбирают фотофильтры и делают репосты в интернете. Но FaceApp захватил телеэфиры по всему миру. Развлекательные программы с удовольствием заполняют эфирное время новостями о разработке. Стареющие знаменитости делают на этом легкий рейтинг, а еще собирают просмотры у блогеров в интернете.
"Я не стал себя делать себя хмурым. Но ты только посмотри на этот эффект!" – восхищается один из блогеров, которому удалось вмиг состариться и увидеть свое лицо лет через 50.
"О, боже! – восклицает другой испытатель программы. – Эта штука реально очень качественная. Как она это делает?"
Программа появилась еще два года назад. Но тогда ее даже обвинили в расизме. Она меняла цвет кожи человека. И вот теперь после FaceAppChallenge она вновь в топах. Теперь у нее много новых функций. Но большинство, правда, платные. Именно это и есть цель создателей: заработать, уверены эксперты.
"Не имеет смысла потому, что все эти данные доступны в Facebook, "ВКонтакте". Те же фотографии. Все есть в соцстеях. Может, у них есть какие-то проблемы в договоре, за что их сейчас пытаются обвинить, но я считаю, что там нет такой опасности. Это коммерческая программа, которая рассчитана только на то, чтобы собирать деньги с потребителей за дополнительные услуги", — отмечает специалист в области IT-технологий Степан Микулов.
При этом те самые настройки конфиденциальности, действительно, вызывают вопросы. Но это практика стандартная для большинства современных приложений, не только российских, но и мировых, скачивая которые, вы соглашаетесь с предоставлением данных: что смотрите, что слушаете и даже где живете. В случае FaceApp предоставляется доступ к вашей фотогалерее.
"Если исходить из логики американских сенаторов, то тогда и мы при использовании приложений, которые разрабатываются американскими программистами, находимся в зоне опасности. Понятно, что на сегодняшний день смартфон — это больше, чем просто мобильный телефон. С его помощью можно понимать, что собираются сведения. На мой взгляд возможность доступа фотографиям не такая большая, были другие приложения, которые запрашивали доступ к телефонным книгам. Это более значимая характеристика", — подчеркивает руководитель информационного аналитического агентства в сфере коммуникаций Денис Кусков.
Даже если FaceApp запретят в некоторых странах, приложению это только поможет стать еще популярнее. Несмотря на трудности скачивания сервиса Telegram, его тоже создавали россияне, программа выбилась в популярные мессенджеры в том числе и в России, где она — вне закона. А FaceApp уже претендует на самое популярное приложение 2019 года – программа скачана уже больше 100 миллиона раз.
Сейчас
Новый владелец "Рустави-2" уволил главного редактора
Картина дня
-
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
- Скандал вокруг усыновления детей гей-парой разгорелся в Москве
- Депутаты вступили в борьбу с пальмовым маслом
- Мэрия Москвы хочет получить с Церетели 55 миллионов
- Роскачество назвало лучшие стиральные порошки для малышей
Самое читаемое
-
Полиция задержала женщину за лекарство, необходимое ее больному ребенку
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Найти живым шансов мало: поиски пропавшего пятилетнего россиянина продолжат суперищейки из Германии
- Угон автомобиля спас женщину от изнасилования
- После купания в море мужчину съели бактерии
Телеканал "Россия"
-
Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Вышел первый трейлер фильма "Обитель" по роману Прилепина
Вести.Экономика
-
Рынок нефти на пороге затяжного падения
- Российское приложение FaceApp угрожает нацбезопасности США
- Может ли хорошая статистика повлиять на решения ФРС?
- Как отрицательные ставки стали ловушкой для Европы
- Инвесторы ушли? Минфин разместил минимальный в этом году объем ОФЗ
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "ВКонтакте" тестирует сервис знакомств
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Huawei переключится со смартфонов на телевизоры
- Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Авто.Вести.Ru
-
Instagram-дичь: зомби-тюнинг Lamborghini, монстр из BMW и кое-что еще!
- Простые вопросы: превышение скорости на 1 км/ч - это нарушение ПДД или нет?
- Появились первые фото обновленного Hyundai Solaris
- Что почем? Все универсалы, которые еще можно купить в России
- УАЗ показал первое фото "Патриота" с автоматом (а мы нашли и кое-что еще)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Продукты с сахарозаменителем убивают собак
- Как антиоксиданты могут вызывать рак
- Слабительное может быть небезопасно для психики
- Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется
- Берегите голову: неожиданная опасность лета, о которой стоит знать
Вести в 20.00
-
Путин и Лукашенко на Валааме
- Облава на чиновников, ответственных за жилье
- Кокорин и Мамаев сыграли за решеткой
- В Италии ищут украинских неонацистов
Вести-Москва
-
В Подмосковье воры снимают с машин номера и требуют выкуп
- Беспредел в Аристове: бывший глава ЖСК под следствием, а новому угрожают
- В Москве ликвидируют последствия потопа
- Плюс 5 этажей: москвичи просят защитить старинный особняк от переделок
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Проще некуда: 5 способов снизить давление без лекарств
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Их нравы: 7 жутких ритуалов разных народов
- Пять самых известных космических пришельцев, посетивших Землю
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Павел Лунгин отмечает 70-летие
- Вспоминая Елену Образцову...
- В Сочи наградили победителей конкурса молодых музыкантов "Созвездие"
- Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии