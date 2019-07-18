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18 июля 201917:32 Николай Соколов

Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку

Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку

Программу FaceApp подозревают в шпионаже. Популярное приложение сделано в России. И пока одни пользователи развлекаются, моделируя свою возрастную внешность, другие ищут российский след.

Фрагменты фильма с Томом Крузом. Американские новости начинаются с программы FaceApp: "Русские шпионы теперь в каждом телефоне континента". Даже региональные новости Штатов посвящают этому специальные выпуски. Эксперты по хакерам насторожены политикой конфиденциальности – ваши данные якобы могут собирать!

Ажиотаж создан американским сенатором, который объявил FaceApp шпионской программой. Ведь создатель приложения – компания из России. Если быть точнее, то Ярослав Гончаров и его команда. Он — резидент Сколково. За рубежом тренд на российскую угрозу очень популярен. Но разработчики ответили на критику в интервью популярным сайтам о современных технологиях.

"Фотографии пользователей в самом деле отправляются на серверы, поскольку чтобы "состарить" человека или заставить его улыбнуться, требуются большие вычислительные ресурсы. При этом, признали создатели фотофильтров, снимки "могут" храниться там в течение короткого времени. Делается это в целях "производительности и трафика". В частности, чтобы уже прошедшая через FaceApp картинка не обрабатывалась повторно. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки", — заявили в компании.

Приложение скачали уже тысячи раз, чаще – работники офисов. Делают это, когда скучно. Загружают фотографии, а потом вместе смеются.

Делали это и наши коллеги: как бы выглядели ведущие новостей лет так через 50? Подбирают фотофильтры и делают репосты в интернете. Но FaceApp захватил телеэфиры по всему миру. Развлекательные программы с удовольствием заполняют эфирное время новостями о разработке. Стареющие знаменитости делают на этом легкий рейтинг, а еще собирают просмотры у блогеров в интернете.

"Я не стал себя делать себя хмурым. Но ты только посмотри на этот эффект!" – восхищается один из блогеров, которому удалось вмиг состариться и увидеть свое лицо лет через 50.

"О, боже! – восклицает другой испытатель программы. – Эта штука реально очень качественная. Как она это делает?"

Программа появилась еще два года назад. Но тогда ее даже обвинили в расизме. Она меняла цвет кожи человека. И вот теперь после FaceAppChallenge она вновь в топах. Теперь у нее много новых функций. Но большинство, правда, платные. Именно это и есть цель создателей: заработать, уверены эксперты.

"Не имеет смысла потому, что все эти данные доступны в Facebook, "ВКонтакте". Те же фотографии. Все есть в соцстеях. Может, у них есть какие-то проблемы в договоре, за что их сейчас пытаются обвинить, но я считаю, что там нет такой опасности. Это коммерческая программа, которая рассчитана только на то, чтобы собирать деньги с потребителей за дополнительные услуги", — отмечает специалист в области IT-технологий Степан Микулов.

При этом те самые настройки конфиденциальности, действительно, вызывают вопросы. Но это практика стандартная для большинства современных приложений, не только российских, но и мировых, скачивая которые, вы соглашаетесь с предоставлением данных: что смотрите, что слушаете и даже где живете. В случае FaceApp предоставляется доступ к вашей фотогалерее.

"Если исходить из логики американских сенаторов, то тогда и мы при использовании приложений, которые разрабатываются американскими программистами, находимся в зоне опасности. Понятно, что на сегодняшний день смартфон — это больше, чем просто мобильный телефон. С его помощью можно понимать, что собираются сведения. На мой взгляд возможность доступа фотографиям не такая большая, были другие приложения, которые запрашивали доступ к телефонным книгам. Это более значимая характеристика", — подчеркивает руководитель информационного аналитического агентства в сфере коммуникаций Денис Кусков.

Даже если FaceApp запретят в некоторых странах, приложению это только поможет стать еще популярнее. Несмотря на трудности скачивания сервиса Telegram, его тоже создавали россияне, программа выбилась в популярные мессенджеры в том числе и в России, где она — вне закона. А FaceApp уже претендует на самое популярное приложение 2019 года – программа скачана уже больше 100 миллиона раз.

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