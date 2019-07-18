Путин: урегулирование в Донбассе возможно лишь при контактах Киева с ДНР и ЛНР

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно лишь при прямом контакте Киева с представителями ДНР и ЛНР, заявил президент Росии Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Ни один конфликт в новейшей истории мира не решался без переговоров конфликтующих сторон, подчеркнул президент. Он добавил, что Москва со своей стороны также сделает все возможное, чтобы процесс "шел необходимыми темпами и с нужным качеством".

Подключение европейских партнеров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе Путин назвал позитивным делом. "Мы это всячески приветствуем", — подчеркнул он.

Медведчук, в свою очередь, рассказал президенту РФ о своих встречах в Европарламенте – там он представил мирный план по Донбассу, основанный на минских соглашениях. Политик сообщил, что европейские депутаты желают наступления мира на Украине.