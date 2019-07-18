Турист погиб под обломками полуторатонного камня, пытаясь установить гамак

Мужчина, отдыхавший на побережье английского полуострова Корнуолл, был раздавлен насмерть камнем весом в полторы тонны. Как пишет Daily Mail, на пляже он находился вместе с супругой, которая стала очевидцем трагедии.

Вероятная причина гибели 66-летнего англичанина — попытка установить гамак, для чего он забрался на высоту 15 метров.

Там турист вбил в скалу опорный стержень, а затем натянул ремни до такой степени, что они, видимо, раскололи камень.

Операция по извлечению тела мужчины из-под обрушившегося куска скалы заняла 28 часов и оказалась технически довольно сложной.

Спасательные службы приняли звонок 17 июля в 12 часов, но смогли приступить к работе лишь на следующий день, потому что им потребовалось дополнительное оборудование.

Также операция по извлечению тела осложнилась тем, что дорога к пляжу оказалась размытой.