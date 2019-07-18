Артемий Панарин: миллион долларов в год отдам детдомам и пенсионерам

Форвард хоккейной сборной России Артемий Панарин, недавно подписавший контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщил о планах создать собственный благотворительный фонд, чтобы помогать больным детям, детским домам и пенсионерам.

"Мы с женой Алисой собираемся сделать фонд, — цитирует Панарина информационный портал Спортс.Ru. – У меня есть отведенный миллион долларов – хотим инвестировать его в ценные бумаги в Америке. В среднем получается 8% заработка каждый год".

Деньги в размере 8% годового дохода Артемий и Алиса Панаринц хотят вкладывать в благотворительность: "Мы будем отдавать больным детям, детдомам или пенсионерам. Пока все в начальной стадии – откровенно, мы не вполне понимаем, как отслеживать пенсионеров, находить".

"И я не хочу вкладываться в существующие [благотворительные организации]. И не буду весь миллион отдавать, потому что он сгорит. Но с каждой зарплаты буду добавлять: инвестировать по 100 тысяч", — сообщил хоккеист.