В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность уведомил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои начались около 19​​​.05 мск и были зафиксированы у пользователей США, Великобритании, Франции, Испании, Италии и других государств мира. С проблемами столкнулись и россияне, в первую очередь, москвичи.

Downdetector свидетельствует, что 92% жалоб связаны с проблемой с новостной лентой, 4% с функционированием сайта социальной сети и 3% — со сбоями при размещении постов.

Instagram — бесплатное приложение для обмена снимками и видеозаписями с элементами социальной сети. Принадлежит американской компании Facebook.