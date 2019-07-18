Могут быть причастны к другим преступлениям: арестован второй подбросивший наркотики росгвардеец

Красногвардейский суд Петербурга в четверг, 18 июля, удовлетворил ходатайство городского управления СКР об аресте сотрудника вневедомственной охраны Никиты Лаврентьева. Это второй фигурант дела о подбрасывании наркотиков подростку и вымогательстве.

Суд постановил арестовать Лаврентьева почти на два месяца — до 15 сентября 2019 года, сообщает "Интерфакс". Арестованный не стал комментировать причастность к преступлению, но при этом заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Адвокат росгвардейца Сергей Комаров просил о проведении судебного заседания в закрытом режиме, но суд ходатайство отклонил. Также отмечается, что обвинение подозреваемым пока не предъявлено.

Во время заседания адвокат сообщил, что Лаврентьев имеет проблемы со здоровьем, что должно в совокупности с другими доводами защиты стать для суда основанием смягчить вынесенное решение, назначив росгвардейцу домашний арест. Проблемы со здоровьем также подтвердила мать Лаврентьева.

Отмечается, что сторона защиты не предоставила документов, которые могли бы подтвердить у росгвардейца наличие каких-либо заболеваний, поэтому оснований для домашнего ареста нет. Адвокат Лаврентьева, в свою очередь, заявил, что с подзащитным они намерены подавать апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что на два месяца под стражу заключили первого подозреваемого по делу Александра Бойкова. Помимо основного преступления росгвардейцы могут быть причастны к совершению аналогичных этому действий.

Во вторник, 16 июля, в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии якобы обнаружили у 15-летнего подростка наркотики. Они требовали от него, чтобы избежать уголовной ответственности, взятку в размере 300 тысяч рублей.