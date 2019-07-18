Лучшие фехтовальщики мира разыграют первые медали

Чемпионат мира по фехтованию 2019 года стартовал в столице Венгрии. Первые награды на турнире в Будапеште будут разыграны в четверг, 18 июля. Определятся чемпионы мира и призеры в состязаниях по женской личной шпаге и мужской индивидуальной сабле.

Всего на турнире с 18 по 23 июля будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. Во всех дисциплинах участвуют фехтовальщики России, которые на предыдущем первенстве мира в Китае выиграли 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.