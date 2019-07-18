Пора слезть с пальмы: новый налог на пальмовое масло сделает россиян здоровее

Молоко из-под пальмы лишают льгот. Госдума до конца июля примет законопроект об отмене льготного НДС на пальмовое масло. Вместо 10 процентов будет 20. Пальмовое масло сейчас используют при производстве большинства продуктов питания. Но не потому что оно полезно, а потому что дешево. Станем ли мы здоровее?

Подсадили мир на пальмовое масло Индонезия и Малайзия. В России его потребление примерно 5,5 килограмма на человека в год. Примерно столько же в Великобритании. В Швеции — 12 килограммов, а в Дании — 15. Житель Бельгии съедает до 30 килограммов этого продукта ежегодно.

В России треть масла идет в кондитерские изделия, хлеб, фастфуд, чипсы, молокосодержащие продукты, маргарины и спреды.

И производитель часто скрывает, что вместо натуральных жиров в составе — растительный суррогат. C опытным образцом сыра отправляемся в лабораторию.

"Нам необходимо подготовить пробы по ГОСТам. Берем 30 граммов сыра. Мы его нарезаем и измельчаем для экстракции, — поясняет химик Московской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ Руслан Гасанов. — Чтобы отделить жиры, в пробирку с сыром добавляем тетрагидрофуран. Помещаем в центрифугу".

Затем очистка, щелочной гидролиз.

"Необходимая нам фаза: образуется слой гексана с нашими стеринами", — показывает пробирку с желтой жидкостью Руслан Гасанов.

- То есть с маслом?

- Да!

Чтобы выявить растительное масло, несем пробы в газовый хроматограф.

"У нас появился пик холестерина и всех фитостеринов, — показывает результат хроматографии Руслан Гасанов. То есть наша проба положительная: и сыр оказался фальсификатом".

"При фальсификации чаще всего добавляют пальмовое масло для удешевления. Но могут добавлять м кокосовое масло. Оно на порядок дороже и не такое вредное, как пальмовое масло", — отмечает руководитель Московской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ Оксана Другова.

"На сегодняшний день пальмовое масло облагается налогом в объеме всего десять процентов. Это шкала, которая имеет отношение к детским товарам, к детскому питанию, хлебу, молоку, — поясняет спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Получается, что мы на один уровень ставим импортное масло, создавая с одной стороны рабочие места за пределами нашей страны, финансируя их производителей, а с другой стороны фактически снижая качество пищевых продуктов у нас, в России".

"У нас только один Алтайский край может производить более миллиона тонн подсолнечного масла. Почему мы, имея свою генетическую память на это масло, должны пользоваться экзотикой?" – вопрошает Геннадий Онищенко.

"Мы около одного миллиона 200 тонн используем пальмового масла по экспортным оценкам. И очень много фальсификата", — сокрушается глава думского аграрного комитета Владимир Кашин.

"Налог на использование пальмового масла пойдет нашим молочникам, которые будут давать нам нормальное натуральное хорошее молоко", — призывает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Если налог на масло вырастет вдвое — значит, вдвое подорожают и продукты, в которые его добавляют. Рост цен возможен в кондитерском производстве.

А вот в производители молока предложению рады. Чем меньше суррогата, тем больше будут покупать натуральный продукт. Поддержка государства позволит наоборот снизить цены.

"Это практически никак не должно сказаться на розничных ценах. Чем больше молока мы начнем производить у себя в стране, тем ниже будут цены на продовольствие, прежде всего молочное, и выше его качество", — подчеркивает президент Национального союза производителей молока, депутат Думы Айрат Хайруллин.

Пора, наконец, слезть с пальмы.