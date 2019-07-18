Три экологические экспертизы: вся правда о Юго-Восточной хорде

В Москве приступили к проектированию Юго-Восточной хорды. Новую скоростную трассу проложат возле промзоны, где в советские времена проводили эксперименты с радиоактивными материалами. В соцсетях появились опасения — не приведут ли работы там к ухудшению экологии. Сегодня был опубликован детальный маршрут автомагистрали и наш корреспондент, вооружившись дозиметром, отправилась туда, где пройдет дорога. Удалось ли ей найти следы радиации?

Оборудование издает характерный звук, а значит мы вплотную приблизились к загрязненному месту. Это один из семи участков радиоактивного загрязнения, все они огорожены лентой и везде висят предупреждающие знаки. Сейчас за лентой проводятся работы по дезактивации грунта. На выходе всех сотрудников проверяют — если показатели превышены, их ждет спецобработка.

Радиоактивные пятна — локальные. Все — между Каширским шоссе и Москвой-рекой, у стен завода полиметаллов — наследие советского прошлого. Грунт поэтапно собирают и вывозят в специальные места хранения.

"Ядерного могильника здесь нет. Мощности дозы таковы, что только вблизи нахождения с этим участком можно получить облучение", — рассказал начальник участка радиационно-аварийных работ ФГУП "РАДОН" Игорь Ведерников.

Угроза станет реальной, только если несколько часов лежать на зараженной земле. Два шага в сторону и дозиметр успокаивается. Показатели даже ниже фоновых московских значений. Только поэтому съемочную группу сюда вообще пустили. Всю территорию площадью в 10 гектаров постоянно проверяют. И не только вручную. Высокочувствительный гамма-сенсор, установленный в машине, способен уловить даже самое незначительное изменение радиационного фона.

На территории самого завода — чисто. Там уже 50 лет не используют радиоактивные материалы. А те очаги, что были — дезактивировали больше десяти лет назад. И перед тем, как начать поблизости строительство Юго-Восточной хорды, проверки усилили. Экологические исследования трижды провели на территории, где пройдет дорога.

"Три раза мы проходили эту процедуру. У нас все три отчета показывают, что никаких загрязнений там нет", — рассказал заместитель генерального директора компании "Горкапстрой" Денис Тарасов.

Как только стало известно о строительстве хорды на этом участке, в социальных сетях начали бурно обсуждать, насколько эта затея вообще безопасна. В четверг, 18 июля, журналистов специально собрали, чтобы показать проект и развеять все сомнения.

Юго-Восточная хорда соединит улицы Шоссейную и Кантемировскую. Ее протянут над Москвой-рекой, параллельно железной дороге, в 25 метрах от перрона и ни в одном месте не затронут территорию завода. Не подойдет строительство близко и к загрязненным участкам. До ближайшего очага — 200 метров. Но на всякий случай во время строительных работ здесь собираются постоянно проводить экологический мониторинг.