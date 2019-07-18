В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом

Сразу в нескольких районах Москвы зафиксирована массовая гибель голубей. Уже установлено, что птиц травят целенаправленно. Тех, кто это делает, ищет полиция. Мотивы этих людей узнать еще предстоит. Почему врачи рекомендуют обходить голубей стороной, особенно городских?

Страшную картину жители Черемушек застали по пути с работы: сотня голубей погибают в агонии. Они лежали на земле по обе стороны дороги, бились в конвульсиях, безуспешно пытаясь взлететь.

"Главная версия, которая сейчас курсирует — это отравление. Причем отравление это повторилось вновь, то есть явно кому-то мешают птицы в таком количестве", — рассказала местная жительница Александра Ширяева.

Тушино, Аэропорт, Братеево — массовую гибель голубей фиксируют по всей столице. Это точно не инфекция — ветеринары уже провели экспертизу.

"При вскрытии птицы были установлены изменения желудочно-кишечного тракта, разрыв внутренних органов, что указывает на то, что птица была отравлена", — прокомментировала начальник отдела противоэпилептических и лечебно-профилактических мероприятий Комитета ветеринарии города Москвы Анна Агафонова.

Птицы мира стали яблоком раздора. Одни их подкармливают, а другие называют летающими крысами. "Парк Культуры" превратился в одну большую голубятню.

"Разносят заразу, их надо уничтожать. Они ничего не боятся, прямо на голову гадят", — делятся своим мнением насчет пернатых отдыхающие в парке.

С ними пытаются бороться гуманными методами. Устанавливают динамики, имитирующие крики хищных птиц, но им все-равно.

"Пачкают, грязно. Все-таки здесь голубям не место", — высказывала свое мнение жительница Москвы.

Орнитоз, сальмонеллез, болезнь Ньюкасла — это коктейль из болезней, которые переносят голуби, но орнитологи убеждены, что отравление — это путь в никуда — яд убивает все живое.

Девушка гладит умирающую собаку и говорит: "Я тебя очень люблю. Я пыталась тебя спасти".

"Я кричала, что нужно усыпить. Она не реагировала на свет: все — мозг умирать стал", — рассказывает хозяйка погибшей собаки Анастасия Яценко.

Феню и Адришу спасти не удалось. Немецкие овчарки погибли из-за того же яда, что и голуби.

"Вот у меня сейчас дома тишина гробовая. Это ужасно — приходить домой и осознавать, что больше их нет", — делится пострадавшая.

Пока эксперты выясняют, что это за яд и насколько он опасен, бывший главный санитарный врач советует обходить голубей стороной.

"Мы должны проявлять определенную бдительность, особенно по отношению к детям. Если вы заметили павшую особь, в каждом нашем дворе есть соответствующие службы, их надо пригласить", — депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Отравителей ищут, ведь это жестокое обращение с животными — уголовная статья, которая сулит до 5 лет тюрьмы.