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18 июля 201921:35

Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка

Facebook / Лидия Мониава

Сотрудники полиции вернули материалы дела таможни и не стали возбуждать уголовное дело, в отношении женщины, заказавшей противосудорожное лекарство Фризиум.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов​​​.

Он подчеркнул, что изучение материалов доследственной проверки таможни не содержат основания для возбуждения уголовного дела против женщины.

Ранее сообщалось, что москвичку Елену Богомолову, которая пришла на почту, чтобы получить заказанное по Интернету лекарство для своего тяжелобольного ребенка задержали и несколько часов допрашивали, а посылку арестовали как контрабанду.

При этом в министерстве здравоохранения РФ сообщили, что лечащий врач не принимал участия в назначении не зарегистрированного в России Фризиума, который можно ввозить в страну только при наличии подтверждающих медицинских документов.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обеспокоен ситуацией и намерен напомнить Минздраву о необходимости наведения порядка в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.

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