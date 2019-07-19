Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку. Отказ пустить Порошенко в зал мотивирован тем, что его нет в списке гостей, приглашенных в этот день в Европарламент, передает РИА Новости.

Порошенко оказался в Страсбурге по странному стечению обстоятельств. Он должен был присутствовать в Государственном бюро расследований Украины на допросе об отмывании преступных доходов. Но он вместо этого уехал во Францию.

На заседании депутаты ознакомились с планом урегулирования ситуации в Донбассе, который представил Виктор Медведчук – глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

В декабре 2018 года Порошенко, бывший тогда президентом Украины, сбежал из Европарламента. Он должен был присутствовать на дебатах. Но перед ними состоялся доклад немецкого евродепутата Михаэля Галера о коррупции на Украине, выполнении Киевом соглашения об ассоциации с ЕС, убийстве активистки Екатерины Гандзюк, проблеме с электронными декларациями чиновников. И Порошенко, испугавшись критики, покинул зал заседаний.