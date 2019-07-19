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19 июля 201902:28

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Митя Алешковский/ТАСС

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, передает РИА Новости.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал СМИ, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, не выявили у Чуриковой серьезных травм.

В среду, 18 июля, актриса внезапно упала со сцены в конце второго акта. Зрители помогли Чуриковой подняться и дойти до лестницы, ведущей на сцену. Но на сцену и за кулисы актрису уже внесли на руках.

Спектакль, в котором также играли Александр Михайлов и Екатерина Васильева, был прерван.

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