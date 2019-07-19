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19 июля 201904:02

Эксперт: ракета "Буревестник" станет оружием возмездия России в ядерной войне

Оружием возмездия, которое Россия применит после межконтинентальных баллистических ракет (МБР), является перспективная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной ядерной энергоустановкой. Об этом написал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в "Российской газете".

По мнению эксперта, именно "Буревестник" закончит разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставив ей шансов на выживание. При этом средства противовоздушной и противоракетной обороны противника не смогут угрожать ракете, так как ранее МБР их практически уничтожит.

Решение о начале разработки межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года, напоминает газета "Известия". Именно тогда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин впервые сообщил о появлении такого оружия в послании Федеральному Собранию РФ. Ракета была названа "Буревестником" по результатам открытого голосования, которое проводилось на сайте Министерства обороны России.

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