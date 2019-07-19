После ЧП с рейсом Москва - Ереван аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аварийно-спасательные работы по эвакуации пассажиров рейса №4477 авиакомпании NordWind после прерванного взлета из-за задымления на борту завершены. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы аэропорта Шереметьево в пятницу, 19 июля.

Как уточняется, службы аэрогавани в кратчайшие сроки провели мероприятия по оказанию помощи пассажирам, а также по ликвидации последствий.

В момент ЧП на борту авиалайнера Boeing 737-800 находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. После инцидента одного пассажира доставили в больницу, передает ТАСС.

Для расследования причин и обстоятельств случившегося была создана специальная комиссия Росавиации. Она уже приступила к работе.

Представители Росавиации назвали решение командира лайнера о прекращении полета обоснованным.

После инцидента с рейсом Москва – Ереван аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на прилет и вылет выполняются согласно расписанию, сообщает директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова