Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на чемпионате мира

Российский пловец Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Беляев преодолел дистанцию в 25 километров за четыре часа 51 минуту 6,5 секунды. Золото взял француз Аксель Реймон. Тройку лидеров замкнул итальянец Алессио Оккипинти. Еще один россиянин Евгений Дратцев финишировал шестым.

Напомним, сборная России с десятью наградами занимает второе место в общем медальном зачете, на счету российских спортсменов шесть золотых и четыре серебряных медали. Лидирует сборная Китая, у которой 17 наград (11-5-1).