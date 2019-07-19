Покрас Лампас сам восстановит заляпанный гудроном крест в Екатеринбурге

Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) – огромный крест площадью больше 6,6 тысячи квадратных метров, созданный в рамках фестиваля "Стенограффия" на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга, пострадал от дорожных рабочих.

Работу, завершенную Лампасом 8 июля, начали заливать гудроном, но вовремя вмешалась общественность и даже власти региона.

Видео того, как это происходило, опубликовал местный портал E1.ru.



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в "Инстаграме" назвал произошедшее "возмутительным" и "плохой историей".

"Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось", — написал глава региона.

Он пообещал, что произведение будет восстановлено и добавил, что "Екатеринбург гордится своим уличным искусством".

Представитель фестиваля "Стенограффия" в комментарии РИА Новости рассказала, что инцидент случился "по причине рассогласованности действий мэрии".

В мэрии города, со своей стороны, пообещали, что виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко днем 19 июля даже соберет оперативное совещание по данному инциденту.

При этом в сообщении мэрии города пояснили: в том месте, где была повреждена работа Лампаса, из-за многочисленных обращений жителей района производился ремонт пешеходного перехода.

"Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо", — добавили в городской администрации.

При этом представитель "Стенограффии" сообщила, что работу попросят восстановить самого художника, но пока, по ее словам, этот вопрос с ним не обсуждался.

Однако сам уличный художник, узнав о произошедшем, уже пообещал все восстановить. Как сообщил он телеканалу "360", это позволит сделать съемка с коптера..

Но, признался художник, он впервые сталкивается с тем, что согласованную работу решили так быстро уничтожить.

Ранее Покрас Лампа написал в своем "Инстаграме", что тщательно готовился к фестивалю: изучал историю этой площади и района Екатеринбурга, а приступал к реализации проекта с уверенностью в том, что Уралмашу нужен "сильный, крепкий, русский авангард".

"Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге", — отметил основатель и идеолог нового направления в искусстве, которое стало известно, как "каллиграфутуризм".

По его словам, "плитка на Площади первой пятилетки исторически была выложена в смелой форме креста", и он, "вдохновившись четкими линиями, выразил в своей работе эстетику художественных течений начала XX века".

Работы Покраса Лампаса — одного из самых заметных и востребованных молодых художников нашего времени – известны не только в России, но также в Германии, Франции, Италии, США, Китае и других странах мира, где проходили его выставки.