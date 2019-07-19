Загрязнение "Дружбы": арестованный Ружечко к дипломатам не обращался

Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко не обращался за правовой помощью в посольство Российской Федерации в Литве.

Посольство было поставлено в известность о задержании гражданина России, согласно установленной процедуре. При этом Ружечко не прибегал к правовой помощи, сообщает ТАСС, ссылаясь на российское диппредставительство.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе задержали бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал". Он находился в международном розыске и был одним из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба". Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

В пятницу, 19 июля, в посольстве России в Литве сообщили об отсутствии по линии литовских властей официального подтверждения ареста Ружечко.

Тем временем в Генпрокуратуре Литвы подтвердили данную информацию. По словам представителя ведомства по связям с общественностью Элены Мартинонене, в ходе розыскных мероприятий по линии Интерпола Роман Ружечко действительно был задержан, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на BNS.

В апреле 2019 в российском нефтепроводе "Дружба" были обнаружены загрязнения нефти хлорорганикой. Это привело к приостановке транзита на белорусские НПЗ, в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. Прокачка чистой нефти возобновилась в мае, но 19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, снова были обнаружены загрязнения.

По версии следствия, Роман Ружечко совместно с другими участниками (всего их 13 человек) многократно воровали нефть.