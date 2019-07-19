Сняли старый гранит и начали ремонт: почему главная лестница "Ленинки" попала под реконструкцию

Москвичей удивил большой ремонт перед входом в Российскую государственную библиотеку. Лестницу, что ведет с Моховой и Воздвиженки, разобрали, а гранит советских времен увезли. Казалось, что плиты прослужат еще не одно десятилетие. Но выяснилось — проблема гораздо глубже. Зачем понадобилась реконструкция? И когда "Ленинку" приведут в порядок?

Путь к знаниям простым не был никогда, но сейчас вопрос, как пройти в библиотеку, заставит задуматься. Главная лестница легендарной "Ленинки" — на ремонте. Рабочие меняют гранит, которым были вымощены ступени и площадь перед входом.

"Эти плиты лежали здесь со времени постройки, с довоенных времен. Этот камень соответствует тому авторскому выбору, который архитекторы здесь когда-то сделали", — говорит краевед Александр Фролов.

Гранитная лестница — важный элемент архитектурного ансамбля библиотеки, своеобразный постамент. Проектов было несколько, а в итоге приняли внеконкурсный — архитекторов Щуко и Гельфрейха.

"К ним приставили еще и много именитых скульпторов, которые занимались оформлением библиотеки — как внутренним, так и внешним. В те времена все, что носило имя Ленина, должно было быть максимально грандиозным. При облицовке здания использовался серый камень, этот же цвет повторяется и в ступенях, продолжая снизу вверх эту тему строгого, лаконичного здания", — говорит историк Александр Устюгов.

С момента строительства, то есть, с 50-х годов прошлого века, капитально лестницу не ремонтировали, но латали почти каждый год. Технология, по которой сложены ступени, напоминает сэндвич: монолитное основание, слой бетона, а на нем — гранитная плита. Бетон разрушался от влаги, и ступени качались.

"Должного результата эти текущие ремонты не давали, поэтому город принял решение поменять конструкцию этих ступеней, положив новую плиту большей толщины. Мы уже смонтировали конструкции плит. Сейчас плита опирается на плиту, лежит на плите, одна на другой. Здесь уже нет этого слоя цемента и бетона", — говорит начальник управления Департамента капитального ремонта города Москвы Евгений Иночкин.

Новый камень породы габбро того же оттенка устойчив к переменам температур, воде и химическими веществам. Старый уже частично сняли и вывезли.

Те самые ступени, по которым поднимались сотни тысяч людей, когда шли в Ленинскую библиотеку, привезли на склад. Они хранятся с новым камнем. Этот гранит в неплохом состоянии. Его можно будет использовать повторно. Но как и где — ответов на эти вопросы пока нет.

Для начала проведут экспертизу: вероятно, гранит можно будет применить при благоустройстве. Работы по замене старого камня на новый обещают закончить к августу.