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19 июля 201914:50

На Украине загадочно погиб известный шоумен Евгений Щербаков

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На Украине правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах загадочной гибели известного шоумена и участника многих телевизионных программ Евгения Щербакова.

Тело 29-летнего телеведущего было обнаружено рядом с подъездом в элитном жилом комплексе Одессы. По предварительным данным, Щербаков упал из окна своей квартиры на 17 этаже. Следователи не исключают, что Щербакова могли вытолкнуть. Дело возбуждено по статье "Убийство", сообщает телеканал "Россия 24".

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